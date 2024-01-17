Жесткая мобилизация: Лубинец прокомментировал похищение людей работниками ТЦК посреди улицы

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец осудил действия работников ТЦК, которые требуют от граждан Украины документы или физически задерживают прямо посреди улицы.

Об этом Лубинец сказал для интервью NV.

Он отметил, что у работников военкоматов нет прав на подобные действия против гражданских.

"Основной вопрос, который поднимают граждане Украины — это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и физически задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", — отметил он.

Обмудсмена особенно возмущают случаи, когда работники ТЦК применяют физическую силу к гражданам Украины. Он подтвердил, что в его ведомство обращались с такими заявлениями.

"Я не скажу, что они системные (угон — ред.), что их много, но с такими случаями к нам тоже обращаются. Все очень просто. Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки", — подчеркнул Лубинец.

После того, как факты подтверждаются, омбудсмен ставит этот вопрос на уровне руководства, "чтобы к ним открывалось дисциплинарное производство, и высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных".

Напомним, исполком горсовета Днепра от 12 января обнародовал проект решения о создании специальных участков для оповещения и группы по розыску военнообязанных.

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