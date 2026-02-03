Жесткие ограничения для всех: "Укрэнерго" предупредило об отключении света 4 февраля

Отключение света в Украине в среду, 4 февраля

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» объявила о введении жестких мер ограничения потребления электроэнергии во всех регионах Украины на протяжении всех суток в среду, 4 февраля. Энергетики вынуждены применять отключение света из-за повреждения инфраструктуры в результате российских массированных атак.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

Ограничения электроснабжения будут действовать непрерывно в течение 24 часов для всех категорий потребителей.

В частности, будут применены:

Графики почасовых отключений (ГПО) - для населения.

Графики ограничения мощности (ГОП) – для промышленных предприятий.

Почему нет света

Главной причиной дефицита в системе остаются разрушительные последствия ракетно-дроновых ударов России по украинским энергообъектам. Ремонтные бригады продолжают восстановительные работы, однако мощности пока не хватает для покрытия потребностей в морозную погоду.

Энергетики предупреждают, что ситуация может изменяться динамично. Точное время и очереди отключений по конкретным адресам следует узнавать на официальных сайтах или страницах облэнерго в вашем регионе.

Также графики отключений для всех очередей публикуют веб-ресурсы местных властей и СМИ.

«Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее бережно!» — призывали в Укрэнерго.

Напомним, российские атаки повредили Трипольскую ТЭС возле Киева. Враг хотел максимально отрезать столицу от атомной генерации, но это не удалось. Эксперт рассказал о реальных рисках для Киева.