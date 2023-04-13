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Жесткое задержание мужчины из-за повестки в Ивано-Франковске: в ТЦК не понимают "реальную ситуацию"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
1707
Время на прочтение
2 мин
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Жесткое задержание мужчины из-за повестки в Ивано-Франковске: в ТЦК не понимают "реальную ситуацию"

Фото: Associated Press

Руководство Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначило проверку инцидента.

Опубликованное в Сети видео, снятое на одной из улиц Ивано-Франковска, на котором мужчина лежит на асфальте лицом вниз у полицейской машины, а возле него стоят два человека в военной форме, прокомментировали в местном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Реакция на этот инцидент опубликована на Facebook-странице этого учреждения.

"Из данного фрагмента видео невозможно понять реальную ситуацию, которая случилась, но пользователи соцсетей уже сделали эмоциональные выводы", — говорится в сообщении.

В Ивано-Франковском ТЦК и СП подчеркивают, что "меры по оповещению" проводятся в пределах полномочий и согласно действующему законодательству.

“Руководством Ивано-Франковского областного ТЦК и СП назначена проверка по данному случаю. В случае выявления нарушений – виновных привлекут к ответственности”, — сообщили в учреждении.

Воспользовавшись случаем, в местном ТЦК и СП еще раз напомнили о необходимости уточнения военно-учетных данных и об административной и уголовной ответственности за уклонение от мобилизации и неявку по вызову в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Напомним, на опубликованном видео за кадром слышен голос женщины, которая обращается к военным: "Что вы делаете? Это же человек. Это так должно быть? Вы его тянули". Люди в военной форме ответили, что женщина не имеет права снимать видео и на этом запись обрывается.

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Дата публикации
Просмотры
1707
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