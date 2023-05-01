Жесткое задержание мужчины в Ивано-Франковске: в полиции объяснили ситуацию

В Ивано-Франковском ТЦК и СП подчеркивают, что "меры по оповещению" проводятся в пределах полномочий и согласно действующему законодательству.

Утром 30 апреля в Сети распространили видеозадержание мужчины людьми в камуфляже в Ивано-Франковске. Пользователи предположили, что работа работников территориального центра комплектования и соцподдержки. Впрочем, это не так.

Об этом пишет Галка.

Быстро распространившееся Интернетом видео свидетельствует не о мобилизации, отмечают в издании. В частности в Ивано-Франковский центр комплектования и социальной поддержки сообщил, что на распространенном видео их работников не было. В прессслужбе управления патрульной полиции в Ивано-Франковской области рассказали детали.

"При патрулировании на улице Галицкой инспекторы остановили автомобиль Mazda за нарушение правил дорожного движения. У 34-летнего водителя полицейские обнаружили признаки наркотического опьянения. Пройти обследование мужчина отказался. При проверке документов стало известно, что водитель уже лишен права управления судом и находится в розыске за самовольное оставление своей воинской части, то есть дезертирство (ч. 4 ст. 408 УК)", — говорится в сообщении.

Ранее в Сети появилось видео, как в Ивано-Франковске мужчина лежит на асфальте вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.

Напомним, на опубликованном видео за кадром слышен голос женщины, которая обращается к военным: "Что вы делаете? Это же человек. Это так должно быть? Вы его тянули". Люди в военной форме ответили, что женщина не имеет права снимать видео и на этом запись обрывается.

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