Жесткое задержание мужчины во время вручения повестки в Одессе: назначена служебная проверка (видео)

Сотрудники центра комплектования и соцподдержки требовали от мужчины выполнить мобилизационную обязанность и повели себя "эмоционально".

В Одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчину при попытке вручить ему повестку. Применение силы объяснили тем, что гражданин безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки.

Об этом сообщили в Одесском областном центре комплектования и соцподдержки после того, как видео задержание было обнародовано.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что люди в военной форме разговаривают с мужчиной, затем подъезжает микроавтобус и его задерживают.

В подписи к обнародованному видео уточнили, что инцидент произошел в Банном переулке в микрорайоне Молдаванка.

В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки заявили, что проводят служебную проверку по поводу некорректного поведения военных. Виновных обещают привлечь к дисциплинарной ответственности, а с личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведут дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства.

Также читайте Военнообязанные для мобилизации будут искать в шести государственных реестрах

"Эмоциональное" поведение своих сотрудников в областном центре комплектования и соцподдержки объяснили тем, что мужчина, которого называют "уклонистом", вел себя агрессивно.

"Гражданин взялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. Со спокойными просьбами и предупреждениями о недопустимости таких действий гражданин не согласился", — отмечают в ведомстве.

Задержанного доставили в служебное помещение для выяснения обстоятельств, где были проверены его данные и выписана повестка, поскольку "гражданин, в нарушение действующего законодательства, до сих пор не выполнил свое обязательство по прибытию в РТЦК и СП с начала общей мобилизации".

Напомним, постановлением от 30 декабря 2022 г. № 1487 правительство Украины утвердило новый порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте также: