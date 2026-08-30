"Жестокая мясорубка": военные рассказали, как ВСУ готовятся к обороне городов-крепостей Донбасса

Украина готовится к жестокой битве за последние оплоты Донбасса / © Associated Press

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Украинские военные и западные аналитики готовятся к изнурительным и кровавым боям за Краматорск и Славянск , которые остаются последним мощным оборонным поясом на востоке. Российская армия продолжает свое медленное наступление, используя тактику постепенного проникновения в малые группы пехоты.

Об этом пишет Business Insider.

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Тактика врага и оборона городов

Украинские военные, управляющие подразделениями дронов и пехоты, отмечают изменение тактики окупантов в попытках прорвать линию фронта. По словам 26-летнего командира на псевдо «Саша», враг отправляет вперед по одному человеку из десяти разных групп, пока им не удается собрать группу из шести солдат для последующего штурма. Ну, скажем так: это хорошая тактика. Любопытная тактика. Раньше я с таким не сталкивался», — признается военный.

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Его 24-летний собрат Флешка подчеркивает, что «зона смерти», где вражеские беспилотники могут ударить по военным в любой момент, значительно расширилась и теперь достигает от 20 до 50 километров вглубь территорий. Он прогнозирует, что следующей целью после боев в Николаевке может стать Дружковка, а затем наступит очередь Славянская. «Надеюсь, это будет долгая борьба. Это наша земля, и мы будем драться за каждый ее метр», — подчеркнул молодой командир.

Сами же защитники полагаются на рельеф местности вокруг Краматорска и Славянска, объективно играющего им на руку во время обороны. «Ландшафт здесь работает в нашу пользу и против них. Мы держим высоты и имеем укрытие. Это будет жестокая мясорубка», — уверен командир Саша.

Прогнозы экспертов и глобальные цели РФ

Западные аналитики расходятся в оценках темпов русского пришествия, хотя в целом признают его постепенный характер. Военный эксперт Франц-Штефан Гади считает, что при нынешних темпах Россия сможет полностью захватить Донецкую область только в начале 2030-х годов. Однако дополнительная мобилизация в РФ может ускорить этот процесс, что позволит врагу дойти до Краматорска и Славянска уже весной или летом 2027 года. Представители европейской разведки предполагают, что оккупанты могут завершить захват большей части региона уже в следующем году, даже несмотря на колоссальные потери, которые с начала полномасштабного вторжения уже достигают 1,4 миллиона человек.

Решающим фактором в этой продолжительной битве станет украинская логистика и способность обеспечивать защитников в городах-крепостях всем необходимым. Полковник вооруженных сил Австрии Маркус Райснер предупреждает: "Если украинцам не удастся разорвать этот порочный круг, оборонительный пояс упадет". В то же время, аналитики убеждены, что Донбасс является лишь промежуточной целью для Кремля, ведь по данным украинской разведки, россияне уже планируют дальнейшие операции в направлении Николаева, Херсона и Одессы.

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Напомним, россияне продвинулись у ключевого города «крепостного пояса» и усугубляют штурмы. Российская армия готовится к новым атакам на Славянск, совершая локальные прорывы на востоке и юго-востоке.

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