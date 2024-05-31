Жестокая ночная атака РФ по Харькову: что известно к этому часу, фото

Стали известны последствия вражеских обстрелов Новобаварского района Харькова.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в сообщении в социальных сетях.

31 мая враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории белгородской области РФ.

Зафиксировано пять попаданий в Новобаварском районе.

Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

Остальные ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.

Обстрел Харькова 31 мая 2024 года (8 фото)

Повреждены более 20 многоэтажных жилых домов.

Разрушено частное предприятие.

В настоящее время погибли 3 гражданских лица.

23 гражданских лица получили разной степени тяжести телесные повреждения.

Среди травмированных двое детей.

Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

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Напомним, что в результате обстрела уже пострадали двое детей, среди них, в частности, мальчик и девочка в возрасте 12 лет.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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