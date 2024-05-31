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Жестокая ночная атака РФ по Харькову: что известно к этому часу, фото

Жестокая ночная атака РФ по Харькову: что известно к этому часу, фото

Спасатели продолжают работать на месте трагедии. / Фото: times.kharkiv.ua

Среди травмированных двое детей.

Стали известны последствия вражеских обстрелов Новобаварского района Харькова.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков в сообщении в социальных сетях.

  • 31 мая враг совершил запуск ракет типа С-300 и С-400 с территории белгородской области РФ.
  • Зафиксировано пять попаданий в Новобаварском районе.
  • Одна ракета попала в пятиэтажный жилой дом.
  • Остальные ракеты попали рядом с пятиэтажным домом.
  • Повреждены более 20 многоэтажных жилых домов.
  • Разрушено частное предприятие.
  • В настоящее время погибли 3 гражданских лица.
  • 23 гражданских лица получили разной степени тяжести телесные повреждения.
  • Среди травмированных двое детей.
  • Возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Напомним, что в результате обстрела уже пострадали двое детей, среди них, в частности, мальчик и девочка в возрасте 12 лет.

Напомним, что в Харькове россияне дважды попали в плотную застройку: пострадавшие, а под завалами могут быть еще люди.

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