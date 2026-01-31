ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
490
Время на прочтение
2 мин

Жестокие морозы в Украине: будет ли третья волна похолодания

Украину в январе накрыла зимняя непогода. В феврале будет продолжаться похолодание, но не так долго.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Морозы вернулись

Морозы вернулись / © pexels.com

В Украине с 31 января началось стремительное снижение температуры воздуха, и первыми это ощутили Сумская, Черниговская, Киевская, Ровенская и Волынская области. В течение 1-3 февраля ожидаются сильные морозы по всей стране.

Руководитель отдела взаимодействия со СМИ «Укргидрометцентра» Наталья Птуха в эфире КИЕВ24 отметила, что, возможно, морозы 1-3 февраля с такими интенсивностями будут последними в этом году.

В то же время, нельзя окончательно утверждать об этом прогнозе.

«Колебания температур в течение февраля все же может быть. Пока что морозная такая зимняя погода сразу не отступает. В общем, там практически вся первая декада февраля у нас будет преимущественно с отрицательными значениями температуры, хотя уже и тенденция будет идти к повышению», — сказала она.

Синоптики предупреждают, что местами мороз достигнет отметки -30°C.

Что говорят синоптики о морозах в Украине

Завершение января в Украине будет теплым только на отдельных южных и восточных территориях, в то время как большинство областей встретят сильные морозы. В частности, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются снег, дождь и порывы ветра, которые усилит чувство холода.

«Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических, коммунальных предприятий и жизнедеятельности населения; к нарушению движения автомобильного, железнодорожного и электротранспорта», — говорится в сообщении синоптиков.

В течение 1-4 февраля предполагается пик морозов, которые могут составлять в ночные часы -20-28°C и кое-где ниже. Самой морозной будет северная часть Украины, включая Киев. В Киеве пик мороза ожидается 1-2 февраля.

По данным «Укргидрометцентра», сильные морозы начнут спадать 4 и 5 февраля — ожидается постепенное ослабление морозов с запада и юго-запада.

Дата публикации
Количество просмотров
490
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie