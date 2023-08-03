Жестокие штурмы на фронте и "отвратительные злоупотребления" военкомов: основное из обращения Зеленского

Вечером 3 августа президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.

Фронт

Президент отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои. оккупанты всеми силами пытаются остановить украинские войска.

"Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления — везде непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте", — сказал глава государства. .

Особо он отметил сегодня бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, работающих на Мелитопольском направлении.

Глава государства также отметил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "шахедами".

Атаки "шахедов"

По словам президента, в целом оккупанты уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед". Значительную часть удалось сбить.

"К сожалению, не все. Работаем, чтобы сбивать больше – чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО. В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей, всех представительниц Украины", – сказал Зеленский.

Проверка военкомов

Президент Зеленский выслушал доклады руководителя СБУ Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов – проверка военкомов.

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По словам президента, проверка выявляет много злоупотреблений – "откровенно отвратительных".

"Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств. Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", – сказал глава государства.

Совещания с послами

Президент Зеленский провел совещание с послами Украины.

Украинские дипломаты также имели разговоры с министром обороны, главкомом ВСУ, командующим Воздушными силами, командующим ВМС, руководителем внешней разведки, секретарем СНБО.

"Я специально попросил и главка Залужного, и командующих с господином Кулебой, чтобы они провели соответствующее совещание, чтобы ключевые вещи, которые так нужны нашим воинам, нашим силам обороны — чтобы они все это донесли послам", — сказал Зеленский.

Крымская платформа

Украина готовит новый саммит Крымской платформы

"Совещание по Крымской платформе – содержание саммита, международное присутствие на саммите, его влияние на нашу возможность давить постоянно для освобождения Крыма – работаем над деталями. Причем уже готовим не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров в августе, но и парламентское измерение Крымской платформы – этот саммит будет осенью", – рассказал президент