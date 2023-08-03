Жестокие штурмы на фронте и "отвратительные злоупотребления" военкомов: основное из обращения Зеленского

По словам президента, проверка военкомов выявляет много злоупотреблений – "откровенно отвратительных".
Вечером 3 августа президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинцам и рассказал о главных событиях суток.
Фронт
Президент отметил, что на фронте продолжаются тяжелые бои. оккупанты всеми силами пытаются остановить украинские войска.
"Штурмы очень жестокие. Купянское, Лиманское, Бахмутское, Марьинское, Авдеевское направления, южные направления — везде непросто. Но, чтобы не делал враг, именно украинская сила доминирует. И я благодарю за это каждого и каждую на фронте", — сказал глава государства. .
Особо он отметил сегодня бойцов 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии, работающих на Мелитопольском направлении.
Глава государства также отметил воинов Измаильского пограничного отряда, которые вместе с морскими подразделениями противодействуют российским атакам "шахедами".
Атаки "шахедов"
По словам президента, в целом оккупанты уже запустили против Украины по меньшей мере 1961 "шахед". Значительную часть удалось сбить.
"К сожалению, не все. Работаем, чтобы сбивать больше – чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО. В частности, это задача для каждого нашего посла, всех представителей, всех представительниц Украины", – сказал Зеленский.
Проверка военкомов
Президент Зеленский выслушал доклады руководителя СБУ Малюка и министра внутренних дел Клименко. В частности, один из вопросов – проверка военкомов.
По словам президента, проверка выявляет много злоупотреблений – "откровенно отвратительных".
"Все факты, выявленные правоохранителями, они представят обязательно обществу и расследуют в рамках уголовных производств. Вывод очевиден: в системе комплектования нужны люди, которые понимают, что такое ценность защиты Украины. Ценность, а не цена решений. В военкоматах должны работать люди, которые видели войну, прошли ее. Есть те, кто, к сожалению, потерял конечности, но не потерял достоинство и не потерял Украину. Спасибо им", – сказал глава государства.
Совещания с послами
Президент Зеленский провел совещание с послами Украины.
Украинские дипломаты также имели разговоры с министром обороны, главкомом ВСУ, командующим Воздушными силами, командующим ВМС, руководителем внешней разведки, секретарем СНБО.
"Я специально попросил и главка Залужного, и командующих с господином Кулебой, чтобы они провели соответствующее совещание, чтобы ключевые вещи, которые так нужны нашим воинам, нашим силам обороны — чтобы они все это донесли послам", — сказал Зеленский.
Крымская платформа
Украина готовит новый саммит Крымской платформы
"Совещание по Крымской платформе – содержание саммита, международное присутствие на саммите, его влияние на нашу возможность давить постоянно для освобождения Крыма – работаем над деталями. Причем уже готовим не только саммит Крымской платформы на уровне лидеров в августе, но и парламентское измерение Крымской платформы – этот саммит будет осенью", – рассказал президент
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видеообращение президента Зеленского за 3 августа:
⚡️ Зеленский за 3 августа: Злоупотребление военнослужащих — БРЕДЫЕ!
Напомним, что Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на Закарпатье.
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