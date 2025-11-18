Жестокий инцидент: на Прикарпатье разыскивают неизвестных, которые, вероятно, подстрелили собаку

Беспризорная собака

На Прикарпатье начата проверка информации о возможном жестоком обращении с животным. Полицейские изучают обстоятельства инцидента, выявленного в социальных сетях, о том, что на территории Лисецкой территориальной громады неизвестные лица, вероятно, подстрелили собаку.

Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

Несмотря на то, что на момент начала проверки в полицию с соответствующим заявлением никто не обращался, правоохранители приступили к установлению всех обстоятельств происшествия.

Полицейские работают над идентификацией возможных причастных лиц.

Полиция Прикарпатья обращается к жителям громады: "Если вам известна какая-либо информация об инциденте или о лицах, причастных к нему, безотлагательно звоните по телефону на линию "102" для содействия расследованию".