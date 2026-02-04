- Дата публикации
Жестокий удар по Запорожью: горожане рассказали, что происходило в первые минуты после взрывов (фото)
После атаки дронов на Запорожье очевидцы рассказывают о панике, раненых и масштабных разрушениях в жилом районе.
В Запорожье продолжается ликвидация последствий атаки российских беспилотников, приведшей к гибели людей и ранениям среди мирных жителей. Жители района, оказавшегося под ударом, рассказали о первых минутах после взрывов.
Об этом сообщает "Общественное.Запорожье".
По словам местных, взрывная волна была настолько сильной, что людей в помещениях буквально бросало на пол, а со стен осыпалась штукатурка. Некоторые сначала даже не поняли, что произошло, — только через мгновение стали видны выбитые стекла и поврежденные фасады.
Одна из женщин рассказала журналистам, что недалеко от места удара увидела погибших. Другие жители сообщают об уничтоженных автомобилях и серьезных повреждениях зданий.
Пострадали и коммерческие помещения. По словам предпринимателей, одна из работниц получила осколочное ранение лица и была госпитализирована.
По обновленным данным, в результате атаки погибли два человека, еще несколько получили ранения, среди них есть дети.
На местах работают спасатели и коммунальные службы. Специалисты разбирают завалы, помогают жителям и фиксируют разрушение.
Ранее сообщалось, что Россия ударила по роддому в Запорожье.