Жестоко избил парня на школьном дворе: в Хмельницком мужчина получил 6 лет заключения

Чтобы доказать 16-летнему юноше свою позицию, ударил его в лицо ногой.

В Хмельницкой области суд признал виновным 29-летнего мужчину в умышленном нанесении легких и тяжких телесных повреждений, а также воровстве, совершенном повторно. Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Инцидент произошел на стадионе одной из местных школ.

"Неоднократно судимый мужчина, находившийся под хмельком, начал словесный конфликт с учеником этой школы. Чтобы доказать 16-летнему юноше свою позицию, ударил его в лицо ногой. От удара парень упал на бетонную площадку и потерял сознание. Однако обидчик на этом не остановился. Он продолжил бить ребенка ногами по туловищу и грудной клетке, чем причинил ему тяжелые телесные повреждения. Потерпевшему пытался помочь прохожий, но и того рецидивист избил, нанеся легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования установлено, что злоумышленник в 2019 году совершил кражу ноутбука и мобильного телефона из квартиры своей знакомой. Он приговорен к шести годам лишения свободы.

Напомним, в Одесской области во время конфликта 58-летний отец убил родного 36-летнего сына, а правоохранителям придумал другую историю.

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