Жестоко избили и хотели изнасиловать: в Италии задержали троих мужчин за нападение на 35-летнюю украинку

Жестоко избили и хотели изнасиловать: в Италии задержали троих мужчин за нападение на 35-летнюю украинку

Пострадавшую с переломами ребер госпитализировали.

В итальянском г. Берегуардо в провинции Павия трое граждан Румынии жестоко избили и сексуально поиздевались над 35-летней украинкой.

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Об этом пишут итальянские издания ilgiorno.it и informatorevigevanese.it.

Известно, что 35-летняя украинка отдыхала со своими знакомыми. Внезапно между мужчинами и потерпевшей произошел конфликт. Тогда нападавшие жестоко избили и пытались изнасиловать женщину. Однако ей удалось убежать и вызвать полицию.

Итальянская полиция задержала троих граждан Румынии в возрасте 35-43 лет. У пострадавшей диагностировали переломы ребер и носа. Ее госпитализировали.

Причины нападения и обстоятельства устанавливает итальянская полиция.

Напомним, в Италии пенсионер жестоко убил украинку, с которой 17 лет прожил в браке. Убитой оказалась 61-летняя украинка Наталья Киричок, а причиной расправы называют ревность.

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