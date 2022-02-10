Жестоко избили и хотели изнасиловать: в Италии задержали троих мужчин за нападение на 35-летнюю украинку

Пострадавшую с переломами ребер госпитализировали.
В итальянском г. Берегуардо в провинции Павия трое граждан Румынии жестоко избили и сексуально поиздевались над 35-летней украинкой.
Об этом пишут итальянские издания ilgiorno.it и informatorevigevanese.it.
Известно, что 35-летняя украинка отдыхала со своими знакомыми. Внезапно между мужчинами и потерпевшей произошел конфликт. Тогда нападавшие жестоко избили и пытались изнасиловать женщину. Однако ей удалось убежать и вызвать полицию.
Итальянская полиция задержала троих граждан Румынии в возрасте 35-43 лет. У пострадавшей диагностировали переломы ребер и носа. Ее госпитализировали.
Причины нападения и обстоятельства устанавливает итальянская полиция.
Напомним, в Италии пенсионер жестоко убил украинку, с которой 17 лет прожил в браке. Убитой оказалась 61-летняя украинка Наталья Киричок, а причиной расправы называют ревность.
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