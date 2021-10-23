Жестоко избивал руками и ногами: в Запорожье мужчина до смерти избил 5-летнего сына своей сожительницы

Суд приговорил молодого человека до девяти лет тюрьмы.
Верховный суд оставил в силе решение суда по делу жителя Запорожья, который жестоко избил пятилетнего ребенка.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Отмечается, что мальчика избил 26-летний сожитель его матери. Следователи доказали, что мужчина умышленно нанес удары ребенку руками и ногами в различные части тела. Избиение произошло тогда, когда матери мальчика не было дома. Ребенок умер от полученных травм в больнице. Медикам не удалось спасти жизнь мальчика.
Мужчине назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Его адвокаты пытались оспорить приговор в апелляционной и кассационной инстанциях. Впрочем, судьи Верховного суда оставили приговор без изменений.
Как сообщалось, в Орехове Запорожской области женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением. Очевидцы сообщили, что женщина с ребенком ждали своей очереди в коридоре. Девочка капризничала, а мать принялась ее успокаивать.
Читайте также:
- В Полтавской области умерла девочка, на которую упало дерево в саду
- Под Сумами 50-летний мужчина три года сексуально издевался над ребенком и избивал ее мать
- В "Окне жизни" родильного Одессы мама оставила новорожденную девочку: что известно