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Жестоко убили сослуживцы: в Днепропетровской области в лесополосе нашли тело военнослужащего

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Жестоко убили сослуживцы: в Днепропетровской области в лесополосе нашли тело военнослужащего

Фото: facebook.com/policesumy

По факту произошедшего в воинской части проводится служебное расследование.

На дороге правоохранители обнаружили тело военнослужащего. Мужчина, предварительно, мог умереть в результате насильственной смерти.

Об этом сообщили в посту 93 ОМБр Холодный Яр.

Как стало известно, происшествие случилось недалеко от поселка Вольное Новомосковского района. Там возле автодороги в лесополосе нашли тело военного, который проходил службу в части А1302. По данным следователей, мужчина умер в результате насильственной смерти.

Впоследствии копы задержали подозреваемых в убийстве. Ими оказались военнослужащие этой же части. По факту случившегося проводится служебное расследование.

"Командование воинской части готово обеспечить содействие всестороннему и беспристрастному досудебному расследованию правоохранительными органами для установления полной картины обстоятельств и событий", — рассказали в 93 ОМБр Холодный Яр.

Напомним, что в Черновицкой области сестра до смерти избила брата.

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