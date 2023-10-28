Жестоко забил голубя: в Чернигове сообщили о подозрении 15-летнему парню

Свое преступление подросток записал на видео и выложил в Сеть.
В Чернигове 15-летний подросток получил подозрение в жестоком обращении с животными. Установили, что он совершил циничную расправу над голубем.
Об этом сообщает полиция Черниговской области.
Что известно
В сообщении отмечается, что 30 сентября во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором парень в компании подростков бьет голубя о землю и жестоко обращается с ним. Неудивительно, что такие действия повлекли за собой смерть птицы.
На инцидент оперативно отреагировали в полиции, установив личности всех причастных к преступлению. Главным фигурантом оказался 15-летний молодой человек.
"Подростку сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетних (часть 2 статьи 299 Уголовного Кодекса Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", – подчеркнули в полиции.
Как известно, ответственность за это преступление наступает с 14-ти лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, 15 октября в Киеве полиция задержала неадекватного мужчину, пытавшегося убить бездомного кота.
Читайте также: