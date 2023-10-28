Жестоко забил голубя: в Чернигове сообщили о подозрении 15-летнему парню

Свое преступление подросток записал на видео и выложил в Сеть.

В Чернигове 15-летний подросток получил подозрение в жестоком обращении с животными. Установили, что он совершил циничную расправу над голубем.

Об этом сообщает полиция Черниговской области.

Что известно

В сообщении отмечается, что 30 сентября во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, на котором парень в компании подростков бьет голубя о землю и жестоко обращается с ним. Неудивительно, что такие действия повлекли за собой смерть птицы.

На инцидент оперативно отреагировали в полиции, установив личности всех причастных к преступлению. Главным фигурантом оказался 15-летний молодой человек.

"Подростку сообщили о подозрении в жестоком обращении с животным в присутствии несовершеннолетних (часть 2 статьи 299 Уголовного Кодекса Украины). Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", – подчеркнули в полиции.

Как известно, ответственность за это преступление наступает с 14-ти лет. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 15 октября в Киеве полиция задержала неадекватного мужчину, пытавшегося убить бездомного кота.

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