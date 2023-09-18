Жестоко задержали мужчину: в ТЦК Львова проверяют поведение работников военкомата (видео)

На кадрах можно заметить, как работники ТЦК заламывают руки мужчины и пытаются затащить его в микроавтобус.

По сети ширится видео, на котором во Львове 17 сентября сотрудники военкомата избили и пытались задержать мужчину. Из-за инцидента руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка.

Об этом сообщили в Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Facebook.

На видео зафиксирован момент, когда сотрудники военкомата во Львове избили и хотели задержать мужчину на улице.

"В сети распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей ТЦК и СП. По этому факту руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", — говорится в сообщении.

В областном военкомате уточняют, что по результатам проверки будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры.

Напомним и подробности жестокого задержания гражданского людьми в военной форме во Львове. В частности, ТСН.ua выяснил, что событие действительно произошло на этой улице, возле театра им. Леси Украинки.

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