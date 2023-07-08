"Жестокое и трусливое нападение": в Минобороны Британии прокомментировали 500-й день войны

В Британии заявили, что народ Украины борется не только за отражение незаконного вторжения на свою суверенную землю, но и за каждого гражданина Европы и мира.

Великобритания и дальше будет поддерживать Украину в войне, которую против нее развязала Россия.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter.

В сообщении указывается украинский народ с большим мужеством противостоит жестокому и трусливому нападению России.

"Прошло 500 дней с тех пор, как Россия начала свое жестокое и трусливое нападение на Украину, народ которой боролся труднее и с большим мужеством, чем могли предсказать их враги", — говорилось в сообщении.

Кроме того, в Минобороны Британии заявили, что народ Украины борется не только за то, чтобы отразить незаконное вторжение на свою суверенную землю, но и каждого гражданина Европы и мира.

"Давайте не забывать, что стоит на кону... Именно поэтому мы будем продолжать, не останавливаясь, поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — отметили в Минобороны Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что главное управление разведки опубликовало перехват разговора солдата РФ с супругой. Оккупант жалуется, что военное командование отправляет солдат на "мясо" за счет того, что людей в России для мобилизации еще достаточно.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный рассказал, благодаря чему ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении, несмотря на численное преимущество врага.

Читайте также: