Жестокое избиение 27-летней девушки: отец рассказал шокирующие подробности убийства

Убитая Виктория Тоненчук / © соцмережі

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После смерти 27-летней Виктории Тоненчук, которая умерла через пять дней в коме после жестокого избиения, появились дополнительные подробности происшествия.

Об этом сообщило издание «Червоний промінь».

Рассказ отца погибшей

Как рассказал отец погибшей, Петр Тоненчук, перед нападением Виктория не отвечала на его звонки.

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«Я звонил, звонил, звонил — и она не берет трубку, потому что я через каждые два часа с ребенком общался. У меня одна дочь, я ее очень люблю, и такое…», — рассказал мужчина.

Он добавил, если бы не сосед, который услышал шум, возможно, мы бы он так и не увидел бы тело дочери.

«Это село, и если бы сосед не увидел, что там шум, то, наверное, ее бы вывезли куда-то и похоронили — и я бы ее до сих пор не нашел. Тот мужчина сказал: «Я вызываю милицию». А ему ответили: «Нет, не вызывайте полицию. Я на границе», — говорил его папа. Что якобы он на границе и сейчас приедет. Потом они сами приехали, забрали ее в свою машину и привезли без сознания, в коме, уже в нашу больницу — Глыбочинскую», — отметил Петр Тоненчук.

По его словам, родители парня сами привезли Викторию в больницу в Глыбокой, когда она уже была без сознания.

«Когда мама парня взяла трубку, говорит: «Она в больнице». Я говорю: «Что, она уже снова избита, что ли?» — «Нет-нет, все в порядке». Я прилетел в больницу — и увидел, что она лежала в коме на кровати», — сказал отец погибшей.

Известно, что парень ранее уже избивал Викторию — в январе этого года. Тогда дело закрыли по примирению сторон.

«Первый раз — в январе, на праздники. А это — второй раз, уже смертельно… Она боялась его звонков. Если бы я знал — до этого бы не дошло. Он ей постоянно названивал. Я просто об этом не знал. А теперь, когда посмотрел телефон — вся информация была стерта, потому что он знал код. Это был iPhone 14. Я даже не знал ее пароля. Потом подруги сказали мне код. Я набрал — все стерто. Даже его номер стерт», — отметил мужчина.

Реакция громады

Ранее в полиции сообщали, что парень фигурирует в деле как свидетель, но по версии следствия, может быть причастен к преступлению. Если его признают виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Местные жители выражают недовольство ходом расследования. Часть общины окружили дом парня, требуя справедливости. Известно, что впоследствии на место прибыла полиция.

По сообщению издания, начальник отдела расследования преступлений Сергей Бузумурга уверяет, что следствие продолжается, а информация о «побеге» подозреваемого — ложная.

В то же время мэр Глыбокий Григорий Ванзуряк выразил соболезнования семье и заявил, что надеется на справедливое расследование.

Напомним, 27-летняя Виктория Тоненчук из Глыбокой умерла 10 апреля в черновицкой больнице после жестокого избиения, предположительно совершенного 18-летним парнем, с которым встречалась. За пять дней до смерти ее госпитализировали с кровоизлиянием в мозг, переломом черепа, разрывом селезенки и многочисленными гематомами.