Жестокое избиение людей подростками в Ивано-Франковске: 81-летняя потерпевшая рассказала о нападении

Цинические действия, которые злоумышленники еще и снимали по телефону, всколыхнули Сеть.

Группа подростков совершила серию жестоких нападений на прохожих в Ивано-Франковске. Одной из пострадавших является Ольга Михайловна, женщине – 81 год.

Об этом потерпевшая рассказала корреспондентам "Интер".

"Плечи болели немного, колено болело, пальцы выбило и все. Я была так одета, что может не очень и доходило, плащ сверху было", — отметила пенсионерка.

К медикам пенсионерка не обращалась, говорит, что сама смазывала синяки специальной мазью, а уже на следующий день пошла на работу. Работает старушка на местном рынке – убирает, вывозит мусор. Уверяет, что обиды на своего обидчика не держит.

"Я прощаю. Тем более, я не знаю, кто это. Я не хочу, чтобы за меня он страдал, его родственники. Молодежь "сквозняки" в голове имеет, ему кажется, что он весело что-то делает. Ну ничего, даст Бог, поймет, не будет больше такое делать", – подытожила Ольга Михайловна.

Ранее задержанный за нападения на пожилых людей в Ивано-Франковске объяснил.

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