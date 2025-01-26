Жестокое избиение парня в подвале: участников нашли — что стало известно (фото)

Полиция Киевщины расследует обстоятельства совершения хулиганских действий подростками в Бучанском районе.
Правоохранители Киевской области установили личность потерпевшего, а также других участников избиения молодого человека группой молодых людей. Инцидент был зафиксирован во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.
Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — совершение хулиганских действий группой лиц.
Напомним, что 25 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором подростки в селе Софиевская Борщаговка избивают парня.
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