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Жестокое избиение парня в подвале: участников нашли — что стало известно (фото)

Жестокое избиение парня в подвале: участников нашли — что стало известно (фото)

Полиция Киевщины расследует обстоятельства избиения в Бучанском районе. / Фото: pixabay.com

Полиция Киевщины расследует обстоятельства совершения хулиганских действий подростками в Бучанском районе.

Правоохранители Киевской области установили личность потерпевшего, а также других участников избиения молодого человека группой молодых людей. Инцидент был зафиксирован во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Сотрудники полиции установили личность потерпевшего, а также других участников происшествия.

Фото Бучанского управления полиции Киевщины / ©
Фото Бучанского управления полиции Киевщины

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — совершение хулиганских действий группой лиц.

Фото Бучанского управления полиции Киевщины / ©
Фото Бучанского управления полиции Киевщины

Напомним, что 25 января во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили в одном из Telegram-каналов видео, на котором подростки в селе Софиевская Борщаговка избивают парня.

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