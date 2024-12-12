Жестокое избиение собаки в Киеве: что известно о злоумышленнике (фото)

Задержанный киевлянин был ранее судим за наркопреступления.

В среду, 11 декабря, в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину, который во время прогулки жестоко избил собаку и душил ее поводком.

Об этом сообщили в полиции города Киева.

В сообщении уточнили, что задержанный киевлянин был ранее судим за наркопреступления.

Сейчас с ним продолжаются следственные действия.

Задержан за избиение собаки 40-летний киевлянин / Фото: Полиция Киева

Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.

Напомним, полицейские открыли уголовное производство после обнаружения в социальных сетях видео, на котором мужчина жестоко обращается со своей собакой.

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