Жестокое избиение собаки в Киеве: что известно о злоумышленнике (фото)

Задержанный киевлянин был ранее судим за наркопреступления.
В среду, 11 декабря, в Киеве полиция задержала 40-летнего мужчину, который во время прогулки жестоко избил собаку и душил ее поводком.
Об этом сообщили в полиции города Киева.
В сообщении уточнили, что задержанный киевлянин был ранее судим за наркопреступления.
Сейчас с ним продолжаются следственные действия.
Пострадавшее животное, трехлетнего стаффордширского терьера, правоохранители изъяли и передали в специализированный приют.
Напомним, полицейские открыли уголовное производство после обнаружения в социальных сетях видео, на котором мужчина жестоко обращается со своей собакой.
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