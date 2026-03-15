Жестокое избиение судьи в Днепре: полиция сообщила подробности

Полиция открыла два уголовных производства из-за избиения судьи

Преступное нападение на судью в городе Днепре, которая с тяжелой травмой головы теперь находится в больнице, стало основанием для открытия сразу двух уголовных производств.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Правоохранители уточнили, что 13 марта около 17:00 в Соборном районе города на женщину, которая вышла из авто, напали неизвестные, после чего скрылись с места происшествия на автомобиле. В результате нападения женщина получила телесные повреждения.

Сейчас полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

«В городе была введена специальная полицейская операция. Правоохранители проводят комплекс оперативных и следственных мероприятий для задержания лиц, причастных к преступлению», — сообщили в полиции.

Уголовные производства открыты по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 146 УК Украины (покушение на незаконное лишение свободы) и ч. 2 ст. 377 УК Украины (угроза или насилие в отношении судьи, народного заседателя или присяжного).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Совете судей Украины отметили, что дерзкое и жестокое нападение на судью Индустриального районного суда Днепра стало едва ли не первым за весь период полномасштабной войны. Судейское сообщество будет инициировать усиление защиты персональных данных судей и других сведений, разглашение которых может представлять риск для их жизни и безопасности.