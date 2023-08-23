Жестокое избиение украинок в Чехии: мужчину, который напал, задержала полиция

Чешская полиция задержала мужчину, который жестоко избил двух украинок. С нападающими проводят следственные действия.

Об этом пишет издание Novinky.

Как отмечается, правоохранители задержали мужчину, который, узнав национальность двух женщин, жестоко их избил. Однако подробности дела чешская полиция не рассказывает. Там только говорят, что "уголовное производство продолжается".

Пока никаких обвинений задержанному не предъявлено. Сам же инцидент по избиению женщин прокомментировал министр внутренних дел Чехии Уит Ракушан.

"Жестоко нападать на женщину – это отвратительно. Нападать на нее только из-за ее национальности – это совершенно отвратительно. Эти действия являются результатом ненавистных высказываний в адрес украинцев, так же, как распространение ненависти к мусульманам "создало" террориста Балду., кто распространяет эти вражеские заявления. Полиция не потерпит ни тех заявлений, ни тех действий", – написал министр в своем Твиттере.

Напомним, что в Чехии мужчина жестоко избил двух украинок.

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