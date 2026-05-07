Жестокое избиение военного перед строем в Днепре: полиция задержала подозреваемого

Правоохранители задержали военнослужащего, который, вероятно, жестоко избил побратима в Днепропетровской области. Ему готовят подозрение.

Об этом сообщает ДБР.

По данным прокуратуры, подозреваемый был задержан в Кропивницком. Его доставили в Днепр и передали следователям ДБР.

Військовий, який побив побратима

Что известно об возмутительном инциденте с избиением военного

По данным следствия, конфликт произошел во время построения. Военный, который, по предварительной информации, пытался установить собственные «правила» в подразделении, вызвал из строя одного из собратьев и начал его избивать из-за личной неприязни.

«Он (нападающий — ред.) решил провести показательный построение и продемонстрировать, что ждет тех, кто откажется подчиняться», — говорится в сообщении.

Потерпевший потерял сознание, после чего нападающий связал ему руки стяжками.

Видео позорного поступка было опубликовано СМИ. После избиения инициатор потасовки самовольно покинул место дислокации части и несколько дней скрывался.

Задержанный военный

Как рассказал руководитель Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Олег Магола «Общественному», в настоящее время преступление квалифицировано по части 2 статьи 406 Уголовного кодекса Украины, наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«Кроме этого, в связи с тем, что военнослужащий после совершенного покинул место службы — в ЕРДР внесены сведения по статье 408, то есть дезертирство — предусматривает до 12 лет лишения свободы. Кроме того, в действиях фигуранта усматриваются признаки пыток, соответственно, также санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы», — сказал Олег Магола.

В ДБР отмечают, что любые проявления насилия и унижения в армии недопустимы, особенно во время войны. Правоохранители уверяют, что все подобные случаи получают оперативную реакцию, а виновные неотвратимо привлекаются к ответственности.

Избиение военного перед строем — что известно

Как сообщалось ранее, после появления в Сети видео с избиением военнослужащего 155-й бригады ВСУ ДБР начало уголовное производство и начало расследование инцидента. На обнародованных кадрах нападающий обращается к избитому в грубой форме, оправдывая свои действия словами: «Благодаря ему ты жив… ты ему ноги должен целовать… почувствуй, что такое война». Удары наносят на глазах других военных, стоящих рядом в строю.

После инцидента в бригаде была назначена служебная проверка, а Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона открыла уголовное производство. Расследование поручили следователям ДБР в Полтаве.

По данным прокуратуры, пострадавшего госпитализировали в больницу Днепропетровской области с телесными повреждениями, где ему предоставили необходимую медицинскую помощь. В Военной службе правопорядка уточнили, что его состояние оценивается как удовлетворительное, а родственников уже проинформировали о ситуации.

