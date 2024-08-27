Жестокое обращение с животными: UAnimals требуют запретить каретный бизнес во Львове

Организация по спасению животных и окружающей среды UAnimals призывает главу Львовской городской общины Андрея Садового и городской совет остановить эксплуатацию лошадей и запретить каретный бизнес. Причиной стал очередной случай жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает UAnimals.

Подробности

Вчера, 26 августа 2024 года, в центре Львова упала лошадь. Женщина, управляющая животным, привела его в чувство и уже через несколько минут заставила везти пассажиров в карете. Жители Львова пишут, что лошади в городе работают при любых погодных условиях. За весь рабочий день они не получают воды, а одно из животных хромает.

"Мы системно и громко говорим о недопустимости эксплуатации животных. Строить бизнес на страданиях живых существ – это дикость, которой не должно быть в XXI веке. Призываем всех неравнодушных бороться с такими ужасными практиками, не молчать, распространять гуманные ценности и давить на власть. Каретный бизнес должен навсегда исчезнуть с улиц Львова", – комментируют в организации", – отметили в организации.

Юристы UAnimals подготовили заявление в полицию по поводу фактов жестокого обращения с животными, а также обращение к Львовскому городскому совету и к городскому председателю Андрею Садовому с просьбой запретить каретный бизнес в городе.

Реакция Садового

По словам главы Львова Андрея Садового, он видит все отметки и комментарии по ситуации с лошадью, поэтому она будет как можно скорее решена.

"Не комментируем, потому что работаем над этим. Решение будет сегодня. И оно будет справедливым", – заверил мэр город.

Напомним, подобные случаи с лошадьми во Львове происходят не впервые. Так, в 2019 году в центре города испуганные громким звуком животные вынесли карету на скамейку с людьми. Тогда травму получила 15-летняя девушка, а кобыла Фауна сломала ноги – животное усыпили.

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