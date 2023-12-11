Жестокое "посвящение": во Львовской ОВА сообщили о наказании старшекурсников училища, издевавшихся над студентами

По сообщению педагогов, в настоящее время вводится ряд мер по предотвращению и противодействию травле.

Департамент образования и науки Львовской ОВА категорически осудил "любые проявления травли любого из участников образовательного процесса" после избиения первокурсников одного из училищ на Львовщине.

Об этом сообщил Департамент образования и науки Львовской ОГА.

"Позорный случай, который произошел недавно в одном из заведений, абсолютно не приемлем ни с моральной, ни нравственной, ни правовой точки зрения", — написали там.

Также известно и о наказаниях студентов, устроивших драку во время так называемого "посвящения" первокурсников.

"Лица, учившие недопустимые действия, понесут ответственность перед законом после расследования полиции, куда обратилось руководство заведения. Кроме этого, за неуважение к достоинству других участников образовательного процесса нарушители отчислены из заведения и выселены из общежития", – добавили в департаменте.

Согласно статье 55 Закона об образовании "Права и обязанности родителей соискателей образования" родители обязаны "воспитывать у детей уважение достоинства, прав, свобод и законных интересов человека, законов и этических норм, ответственное отношение к собственному здоровью, здоровье окружающих и окружающая среда", напомнили педагоги.

Отметим, что на видео, которое было распространено в Сети, зафиксировано, как в общежитии старшекурсники издеваются над первокурсниками, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами и правилами поведения, неуважение к достоинству коллег.

Напомним, 10 декабря во Львовской области в одном из общежитий старшекурсники жестоко избили студентов первого курса.

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