Жестокое убийство на Рождество: в Тернополе мужчина зарезал жену (фото, видео)

В субботу, 7 января, 73-летний житель Тернополя убил свою 73-летнюю жену.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Муж убитой в содеянном признался. Он рассказал, что 7 января около 19:00 между ними возник спор из-за бытовых проблем. Ссора завершилась тем, что пенсионер несколько раз ударил жену пустой бутылкой по голове. Женщина потеряла равновесие и упала, а он схватил кухонный нож и несколько раз ударил им потерпевшую.

После этого пошел к соседям и рассказал им о своем поступке.

Мужчину задержали согласно статье 208 УПК. Ему объявили подозрение в соответствии с частью 1 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львове приговорили к 10 годам 70-летнего львовянина, который убил и расчленил знакомую и спрятал ее останки в парке.

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