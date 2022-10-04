Жестокое убийство павлина: на Буковине осудили 18-летнего шкуродера

Судьи вынесли обвинительный приговор 18-летнему мужчине, жестоко убившему павлина в Черновицкой области.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура.

Напомним, что инцидент произошел 3 июня в селе Карапчев вблизи реки Серет.

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Так, молодого человека приговорили к пяти годам лишения свободы. Однако в тюрьму злоумышленник не сядет, если успешно отбудет испытательный срок в два года.

"Приговор еще не вступил в законную силу. Прокуратура изучает обоснованность и мотивированность принятого решения и возможность его апелляционного обжалования", — отметили в областной прокуратуре.

Напомним, на Буковине 18-летний парень, отдыхавший на природе с друзьями, жестоко убил павлина и зафиксировал это на видео. Молодой человек в состоянии алкогольного опьянения поймал и начал размахивать павлином, и несколько раз ударил им о землю.

За этот поступок 23 июня шкуродера взяли под стражу.

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