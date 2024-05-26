Жестокое убийство полковника СБУ в Буче: журналисты нашли российских военных, причастных к преступлению

Из мониторинговой информации мобильного телефона Телиженко журналисты узнали, кто именно им пользовался.

Во время оккупации Бучи в марте 2022 года был похищен и после пыток жестоко убит полковник Службы безопасности Украины Алексей Телиженко. Журналистам удалось установить российских военных, причастных к этому преступлению.

Об этом говорится в документальном проекте "Радио Свобода".

Ниточкой для расследования стали похищенные награды полковника Телиженко, экспонируемые в так называемом музее боевой славы спецназа Росгвардии "Кузбасс". Кроме того, высокопоставленные псковские разведчики использовали телефон убитого полковника СБУ для координации своих действий на оккупированной Киевщине в марте 2022 года.

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Как установлено в ходе журналистского расследования, 6 марта 2022 полковника СБУ Алексея Телиженко схватили российские военные на территории его дома в оккупированной Буче. Его вывезли в лесополосу на окраине города и бросили связанным в яму. Там его допрашивали и пытали, в результате чего Телиженко вскоре погиб.

Тело полковника СБУ Телиженко нашли в сентябре 2022 года в лесополосе на окраине Бучи. Его удалось идентифицировать, в частности, благодаря нашивке Национальной академии СБУ, где Телиженко долгое время работал в должности помощники ректора.

Вероятнее всего, к преступлению были причастны военные 27-го отдельного отряда спецназа Росгвардии "Кузбасс", дислоцирующегося в российском городе Кемерово и высокопоставленные российские военные из 175-го отдельного разведывательного батальона из Пскова, входящего в 76-й десантно-девизантный.

Из мониторинговой информации мобильного телефона Телиженко журналисты узнали, что им пользовались:

заместитель командира 175-го ОРБ, капитан Каскулов Аслан Юрьевич;

заместитель начальника штаба 175-го ОРБ, капитан Глушенков Ярослав Александрович;

начальник РЭБа 175-го ОРБ, капитан Дрога Сергей Федорович.

Один из подозреваемых в причастности к убийству подковника СБУ Алексея Телиженко капитан Глушенков погиб в сентябре 2022 года на оккупированной Херсонской области.

Напомним, ранее в СБУ назвали имена преступников, которые дали приказ бомбардировать жилые дома в Бородянке в марте 2022 года.

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