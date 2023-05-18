Жестокое убийство супругов и ребенка из Киева: подозреваемых отправили под стражу

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Суд арестовал троих подозреваемых в жестоком убийстве киевских супругов и их 4-летнего сына.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подозреваемые будут под стражей в течение 60 суток без права внесения залога. Соответствующие меры пресечения суд избрал организатору заранее спланированного тройного убийства и двум его сообщникам. Их нашли и задержали в течение суток.

Напомним, фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Полиция под процессуальным руководством прокуратуры расследует уголовное производство по пунктам 1, 2, 6 и 12 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Виновных в убийстве киевской семьи отправили под стражу

Виновных в убийстве киевской семьи отправили под стражу

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области расстреляли и закопали семью из Киева. "Продавцы" убили супругов и ребенка, когда они ехали покупать автомобиль.