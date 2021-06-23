Жестокое убийство в Белогородке: подозреваемому грозит пожизненное заключение

Мужчину задержали.

Подозреваемому в жестоком убийстве в Белогородке Киевской области, а также в поджоге квартиры грозит пожизненное заключение.

Об этом в среду, 23 июня, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Также читайте В Белогородке произошел мощный взрыв в многоэтажке: детали смертельного инцидента

По его словам, мужчину задержали и он сотрудничает со следствием. "Личность ожидает подозрение по части второй статьи 115 УК — это убийство с особо отягчающими мотивами. К дальнейшем будет уголовное дело, суд и решение суда. Если суд его признает виновным, то может быть наказание вплоть до пожизненного заключения", — подчеркнул Геращенко .

Как сообщалось, 21 июня, 40 человек остались без крыши над головой в селе Белогородка под Киевом. Там в пятиэтажке произошел взрыв и вспыхнул пожар. В квартире, которая стала эпицентром взрыва, спасатели нашли тело мужчины.

Впоследствии полиция установила, что у погибшего было перерезано горло. Кроме того, у него три удара в грудь ножом и вырезано сердце. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Он находится сейчас в СИЗО. Этот человек — моряк. Он 1978 года рождения.

Новости Украины: известны новые подробности взрыва в Белогородке - жителю квартиры вырезали сердце

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку