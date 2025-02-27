Жестокое убийство в Броварах: мужчина умер после избиения

За это преступление мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В городе Бровары Киевской области 38-летний мужчина до смерти избил своего 34-летнего знакомого.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из них несколько раз ударил другого кулаком в лицо, причинив тяжелую травму головы.

"Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в Броварскую больницу, но спасти его не удалось — он умер от полученных травм", — сообщили в полиции.

Злоумышленник был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ему объявили подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего.

Напомним, в Киеве в районе Дарницкой площади по адресу ул. Павла Усенко, 7/9 произошел масштабный пожар на станции технического обслуживания (СТО).

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