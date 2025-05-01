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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Жестокое убийство в Павлограде: сын задушил и залил свою мать бетоном

Подозреваемому в убийстве своей матери мужчине грозит 15 лет лишения свободы.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Найденное тело

Найденное тело / © www.facebook.com/Поліція Дніпропетровської області

В Павлограде полиция задержала 58-летнего мужчину, который, по предварительной версии, убил свою мать во время ссоры, а затем попытался скрыть следы преступления.

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

По данным следствия, конфликт между пенсионеркой и ее сыном перерос в драку, в результате которой мужчина задушил женщину. Чтобы избежать наказания, он поместил тело в скважину во дворе и залил его бетоном.

«29 апреля в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее пожилая соседка несколько дней не выходит на связь. Во время осмотра территории возле дома пропавшей, полицейские обнаружили признаки свежих земельных работ рядом со скважиной», — говорится в сообщении.

С помощью кинологов из отряда «Антарес» тело удалось обнаружить под слоем бетона на дне скважины. Задержанному уже объявили подозрение за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве россиянин задушил свою девушку в фотостудии.

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