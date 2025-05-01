- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 172
- Время на прочтение
- 1 мин
Жестокое убийство в Павлограде: сын задушил и залил свою мать бетоном
Подозреваемому в убийстве своей матери мужчине грозит 15 лет лишения свободы.
В Павлограде полиция задержала 58-летнего мужчину, который, по предварительной версии, убил свою мать во время ссоры, а затем попытался скрыть следы преступления.
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.
По данным следствия, конфликт между пенсионеркой и ее сыном перерос в драку, в результате которой мужчина задушил женщину. Чтобы избежать наказания, он поместил тело в скважину во дворе и залил его бетоном.
«29 апреля в полицию обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее пожилая соседка несколько дней не выходит на связь. Во время осмотра территории возле дома пропавшей, полицейские обнаружили признаки свежих земельных работ рядом со скважиной», — говорится в сообщении.
С помощью кинологов из отряда «Антарес» тело удалось обнаружить под слоем бетона на дне скважины. Задержанному уже объявили подозрение за умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве россиянин задушил свою девушку в фотостудии.