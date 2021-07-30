Жестокость к животным — угроза для людей: в UAnimals напомнили о взаимосвязи и рассказали, что делать родителям детей

Жестокость к животным — угроза для людей: в UAnimals напомнили о взаимосвязи и рассказали, что делать родителям детей

Зоозащитники видят взаимосвязь между издевательствами над животными и насилием над людьми, что подтверждается множеством исследований.

Жуткая новость об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк в Старом Салтове под Харьковом всколыхнула всю Украину. В содеянном подозревают 13-летнего соседа девочки, о котором говорят, что он был агрессивным и издевался и убивал животных.

О взаимосвязи между убийствами животных и людей напомнили в зоозащитных организаций UAnimals.

Результаты исследований

По словам зоозащитников, взаимосвязь между издевательствами над животными и насилием над людьми подтверждается множеством исследований, результаты которых показывают следующее:

100% проанализированных случаев убийств на сексуальной почве показали, что преступники ранее проявляли жестокость и к животным

и к животным 76% людей, которые жестоко обращаются с животными, так же ведут себя и с членами своей семьи

70% мучителей животных совершили в прошлом минимум одно уголовное преступление, а почти 40% осуществляли также акты насилия над людьми.

63.3% мужчин, виновных в нападениях на людей, признали, что раньше мучили животных .

. 48% виновных в изнасилованиях в детстве или юности издевались над животными.

лица, которые издеваются над животными, в 5 раз чаще были арестованы за акты насилия над людьми, в 4 раза чаще совершали имущественные преступления и в 3 раза чаще были задержаны за преступления, связанные с наркотиками и нарушениями общественного порядка.

Фото: UAnimals

Активисты уверены, украинское общество должно осознать, жестокость к животным — это всегда "красный флаг", поскольку люди, которые издеваются над братьев наших меньших, как показывают исследования, в любой момент могут перенести свою агрессию и на людей, а признание того факта, что насилие, причинение боли и вреда любому живому — это форма антисоциального и агрессивного поведения, и поможет предотвращать проявления жестокости в будущем и защитить как животных, так и людей!

Детская жестокость к животным: первые признаки

Психологи и криминалисты во всем мире согласны с тем, что люди, склонные к проявлениям жестокости по отношению к животным, в большинстве случаев представляют опасность и для других людей. Именно поэтому сотрудники ФБР обращают особое внимание на случаи жестокости к животным, анализируя психологические портреты серийных убийц.

О причинах возникновения детской жестокости к животным, первые тревожные знаки и принятия мер при выявлении проблемы рассказывает психолог Алла Ляпандра.

По ее словам, жестокость у детей бывает осознанной и неосознанной.

Неосознанная жестокость возникает из-за недостатка жизненного опыта и непонимания, что те или иные действия могут кому-то навредить. Если родители замечают хотя бы минимальные проявления жестокости, например биение кота лопаткой или отрывание крыльев мух — подобные действия ни в коем случае нельзя игнорировать.

Реакция должна быть соответствующей возрасту ребенка, от простого прекращения действия до обоснованного объяснения, почему так делать нельзя и наказания (конечно, не физического, но ребенок должен осознать, что должен нести ответственность за свои поступки).

Куда хуже осознанная жестокость, которая по своей сути является отсутствием эмпатии, сочувствия к живому существу. Лишь небольшой процент таких случаев обусловлен так называемым геном жестокости. Основной же причиной детской жестокости остается семья.

Что с этим делать

Причиной жестокости у детей называют неправильное воспитание или его отсутствие:

недостаток родительской любви

безразличие родителей

несправедливые наказания

вседозволенность или сплошные запреты

агрессия родителей.

Такой скалеченный ребенок стремится отыграться, самоутвердиться на фоне кого-то слабого, стать замеченным и тому подобное. Под удар, как слабый объект, часто попадают животные.

Если проблема уже есть, необходима помощь психолога всей семьи, а не только ребенку, потому что, чтобы устранить жестокость ребенка, необходимо изменить модель поведения родителей.

Поскольку проблема детской жестокости довольно является сложной для решения, то лучше конечно предотвращать ее возникновение. Самый действенный метод воспитания гуманности — собственный пример 24/7.

Психологи советуют родителям с детства прививать любовь, сострадание и бережное отношение к животным и природе вообще, инициировать и поощрять проведение ребенком времени в приюте для животных, помогать и общаться с волонтерами причастными к спасению зверей.

Очень важно объяснять детям, что каждый из нас свободен в своих поступках, чувствах и эмоциях, однако наша свобода и права заканчиваются там, где начинаются права и свобода другого живого существа.

Напомним, что Верховная Рада приняла закон, который защитит права животных. Именно поэтому можно будет забыть о фото с обезьянкой, ведь теперь будет запрещено не только издеваться над животными, но и использовать их для бизнеса.

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