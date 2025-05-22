Жгли авто ВСУ и "Укрзализныцю": СБУ поймала 6 приспешников врага

Задержанный за работу на Россию подросток / © СБУ

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Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали шестерых новых приспешников спецслужб России. Злоумышленники совершали поджоги авто Сил обороны Украины и объектов «Укрзализныци» на севере, востоке и юге страны.

Об этом сообщила СБУ.

Заказ российских спецслужб выполняли завербованные ФСБ местные жители. Возраст самого младшего злоумышленника — 13 лет. Все они попали в поле зрения врага во время поиска легкого заработка в телеграм-каналах.

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По данным следствия, фигуранты сперва согласовывали с кураторами потенциальные цели, после чего поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

Так, в Днепропетровской области правоохранители задержали двух несовершеннолетних из города Самар. Подростки сожгли несколько релейных шкафов сигнальных установок, регулирующих движение поездов.

После этого злоумышленники должны были выявлять и поджигать служебные авто украинских военных, но не успели этого сделать. Приспешников врага задержали по горячим следам после преступлений на железной дороге.

В то же время в Одесской области были задержаны три человека, которые работали на ФСБ России. Это жители Одессы в возрасте 17 и 18 лет, а также 27-летний житель Черноморска. Они порознь выполняли заказ россиян.

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Злоумышленники уничтожили три релейных шкафа «Укрзализныци» и внедорожник ВСУ, который проходил техобслуживание после выполнения задач на фронте.

Кроме того, в Чернигове задержан 24-летний сварщик с местной СТО, который пытался сжечь авто украинского военного. Мужчина хотел поджечь транспорт прямо на территории станции и сделать вид, будто это совершили посторонние лица, которые пробрались на территорию в темное время суток.

В СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленника, когда тот уже подготовил легковоспламеняющееся вещество для преступления.

Всем задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям:

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диверсия, совершенная в условиях военного положения;

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения.

Задержанные находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности 13-летнего фигуранта.

Задержанный злоумышленник, который выполнял задания по заказу России / © СБУ

Задержанный злоумышленник, который выполнял задания по заказу России / © СБУ

Задержанный злоумышленник, который выполнял задания по заказу России / © СБУ

Напомним, в апреле контрразведка СБУ провела успешную операцию по разоблачению российских агентов, которые должны были совершить два теракта в Днепропетровской области — взорвать авто ВСУ и здание ТЦК.

А в середине мая СБУ с полицией задержали пятерых человек, которые совершали поджоги в разных регионах Украины по заказу врага. Один из злоумышленников пытался сжечь синагогу в Кривом Роге.

В то же время в Ровенской области удалось разоблачить двух 18-летних российских агентов, которые пытались взорвать наряд полиции по заказу России.

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