"Жигули, баги, туман и ночь": офицер ВСУ рассказал о тактике штурмов врага

Враг снимает подразделения с других направлений, чтобы перебросить их на Покровск.

Российские захватчики в последнее время начали в основном использовать легковые автомобили и базу для штурма позиций ВСУ.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер ВСУ Сергей Цехоцкий.

Он заявил, что враг снимает подразделения с других направлений, чтобы перебросить их на Покровск.

"В настоящее время продолжаются штурмы. Враг преимущественно передвигается на легковых автомобилях и на баги. Уже стало закономерностью, что они передвигаются именно на легковых автомобилях марки "Жигули" разных моделей", — отметил Цехоцкий.

Кроме того, офицер рассказал, что враг использует погодные условия и передвигается в основном ночью или в тумане, чтобы подбираться поближе к позициям ВСУ и накапливать ресурс. В свою очередь ВСУ обнаруживают такие передвижения и оперативно уничтожают живую силу врага.

"В общей сложности на Покровском направлении Силы обороны уничтожают около 300 окупантов, и такая цифра плюс-минус каждые сутки. Видим, что оккупанты своих намерений не прекращают. К юго-западу от Покровска захватчики пытаются бросать силы. Также есть информация, что враг с других направлений снимает подразделения, но того успеха, который они себе наметили, не достигают", — подчеркнул он. Цехоцкий.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ занимаются ликвидацией "плацдарма" россиян на берегу реки Оскол.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта.

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