Жил с двумя женщинами: начал давать показание мужчина, задержанный за убийство 36-летней Габриэллы из Ужгорода

Мужчина заявил, что покойная якобы угрожала рассказать об их отношениях его бывшей жене.

Подозреваемый в убийстве Габриэлла Яцкович из Ужгорода рассказал о мотивах преступления. Он заявил, что якобы убил женщину, потому что она угрожала позвонить его бывшей жене.

Об этом сообщает "Суспильне".

В зале суда, где подозреваемому выбирали меру пресечения, мужчина рассказал, что он убил женщину из-за конфликта. Он отметил, что у него были отношения с покойной, однако и жил со своей бывшей женой. Знакомые семьи Габриэллы утверждали, что в Ужгороде мужчина также жил и с покойной.

"Она угрожала, что позвонит по телефону жене и расскажет о нас, хотела, чтобы я разошелся с женой и остался с ней. Я официально разведен. Но с женой жили вместе. Я этого не хотел намеренно делать, я этого не хотел", — сказал подозреваемый.

Напомним:

Связь с жительницей Ужгорода исчезла 1 января, она оставила дома без присмотра собаку и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная женщина.

и не вышла на работу, хотя, по словам знакомых, Габриэлла – ответственная женщина. 12 января стало известно, что Габриэлу нашли мертвой .

Подозреваемым в убийстве девушки оказался ее любимый Василий из Виноградова. Он был на несколько лет младше женщины. С ним Габриэлла с встречалась до 4 месяцев. По данным знакомых семьи, он жил в Габриэллы дома.

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