Жил сам и почти не передвигался: в Черниговской области пожилой мужчина сгорел живьем в собственном доме

Жил сам и почти не передвигался: в Черниговской области пожилой мужчина сгорел живьем в собственном доме

О пожаре спасатели узнали от старосты села.

В среду, 2 февраля, в результате пожара в частном буднике в с. Буды Ивановской громады Черниговской области погиб 78-летний мужчина. Сообщение о возгорании спасатели получили в 09:22.

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"О пожаре сообщил староста села, а также о том, что в доме проживает одинокий пожилой мужчина, самостоятельно почти не передвигающийся", — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Семь пожарных с помощью двух единиц специальной техники в 10:14 локализовали пожар, а в 13:05 окончательно ликвидировали.

Огонь уничтожил всю кровлю дома и повредил стены. В одной из комнат пожарные нашли тело хозяина, 1944 г. р.

Причину возникновения пожара и обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.

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