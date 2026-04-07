Жила с батарейкой в пищеводе: как львовские хирурги спасли 2-летнюю девочку

Батарейка в пищеводе

Реклама

Во Львове детские хирурги спасли 2-летнюю Софию, в пищеводе которой всю зиму находилась литиевая батарейка диаметром 2,5 см. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Об этом ТСН.ua сообщили в Больнице Святого Николая.

Что известно об операции

Родители заметили проблемы с глотанием еще осенью, но медики поначалу не обнаружили постороннего тела и лечили возможную инфекцию. Между тем Софийка, детализировали медики, постоянно мучалась от боли и не могла нормально питаться. К сожалению, состояние ребенка все ухудшалось.

Реклама

Как отмечают врачи, только весной, когда у девочки появились рвота, свистящее дыхание и отказ от еды, рентген подтвердил посторонний предмет. Медики установили, что батарейка прочно зафиксировалась в первом физиологическом сужении пищевода, вызвав отек и повреждение слизистой.

Врачи осторожно удалили батарейку без разрыва пищевода.

«Хирурги действовали максимально осторожно: батарейка была плотно зафиксирована, а любая манипуляция могла привести к перфорации пищевода, то есть к его разрыву. Посредством ларингоскопа и специальных инструментов врачам удалось безопасно удалить посторонний предмет», — рассказали в больнице.

Сейчас состояние Софийки стабильное, но риски пока не исключают. Дело в том, что может возникнуть осложнение — сужение пищевода в месте повреждения. Пока Софийка вынуждена питаться только блендерованной пищей. Ее ждет повторное обследование через месяц для оценки заживления.

Реклама

Ранее в Черкассах медики спасли жизнь 5-летнему ребенку, который проглотил несколько неодимовых магнитов из конструктора. Это привело к кишечной непроходимости и требовало срочного вмешательства. Врачам в областной детской больнице удалось эндоскопически удалить четыре магнита без разрезов, еще один продвинулся дальше по кишечнику и впоследствии вышел естественно. Медики предупреждают, что такие магниты могут притягиваться внутри кишечника, сжимая ткани и приводя к серьезным осложнениям. Врачи призывают родителей быть осторожными с игрушками, содержащими мелкие сильные магниты, поскольку проглоченные предметы не всегда вызывают симптомы.