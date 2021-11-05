Жила с трупами 3 недели: в Тернополе мама и дочь умерли от голода, еще одна в крайне тяжелом состоянии

Женщина пока не объяснила, почему жила в квартире с мёртвой сестрой и мамой.

В Тернополе правоохранители обнаружили в квартире на улице Братьев Бойчуков женщину, которая проживала с мертвыми матерью и сестрой примерно 2-3 недели. По предварительной версии судмедэкспертов, две женщины скончались от голода, но четче определить причины смерти тяжело из-за разложения тел, сообщает ZAXID.NET.

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Полиции пока не удалось допросить тернополянку, что произошло с ее родными и почему она не сообщила об их смерти.

По словам соседей погибших, они еще месяц назад видели, как оставшаяся в живых 55-летняя Любовь Е. выходила из дома за продуктами и на почту, оплачивать коммунальные услуги. Еще в начале 2020 года женщина работала медсестрой в одной из городских больниц. Когда же началась пандемия, то решила уволиться из медучреждения и ухаживать за старенькой матерью и сестрой с инвалидностью. Судя по всему, семья из трех женщин жила только на пенсию 78-летней Стефании Е. и на пенсию по инвалидности 50-летней Людмилы, которых и обнаружили в доме мертвыми.

Неладное заподозрили соседи женщин. Несколько недель спустя они увидели платежки, засунутые в дверь и подумали, что семья куда-то уехала, но когда в подъезде почувствовали неприятный запах, то вызвали полицию.

Открыв дверь, правоохранители, свидетели и соседи увидели, что там было три женщины. Две из них были мертвы, а одна женщина была жива.

55-летнюю Любовь Е. экстренно доставили в больницу. Она была в крайне тяжелом состоянии, без сознания. По словам медиков, женщина очень похудела из-за очень длительного голодания и весит 30 килограммов. Ее артериальное давление было очень низким – 60 на 40.

Врачи уже несколько дней борются за ее жизнь. Любовь уже пришла в себя, но самостоятельно еще не ест, поэтому ее кормят ее через зонд и венозно.

"Состояние ее остается тяжелым, идет борьба за ее жизнь. Она крайне тяжелая, но с незначительным улучшением. Она пришла в сознание, называет свое имя, артериальное давление поднялось на 100 на 60", — рассказал заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии тернопольской больницы скорой помощи Петр Комар.

По словам полиции, у женщины есть явные психологические нарушения, из-за чего ее не смогли допросить. Она только говорит, как ее зовут и называет имена матери и сестры.

Напомним, из-за смерти женщин в полиции открыли уголовное производство по статье 115 (естественная смерть).

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