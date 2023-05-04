Жила среди кучи мусора и пустых бутылок: в Тернополе у горе-матери изъяли ребенка

В Тернополе патрульные полицейские спасли восьмилетнюю девочку, проживавшую в ужасных условиях. Ребенок время от времени голодал, ведь его родная мать все деньги тратила на алкоголь.

Об этом сообщили в патрульной полиции Тернопольщины.

К стражам порядка обратилась неравнодушная горожанка. Женщина сообщила, что заметила, что одна из девочек, играющая на улице, постоянно находится в грязной одежде. Ее мать не присматривает за ней, а в квартире, где проживает ребенок, жалкие условия.

Патрульные полицейские выехали по вызову. Дверь в квартиру открыла мать девочки. На вопрос правоохранителей, где ребенок, она ответила, что она не знает. В квартире патрульные увидели антисанитарные условия для жизни, кучу мусора, грязные вещи и пустые бутылки.

"Девочка рассказала, что мама ее не кормит и систематически употребляет алкогольные напитки", – сообщили в патрульной полиции.

Девочку временно изъяли из семьи и отдали в приют, пока родители не обеспечат надлежащие условия для проживания ребенка. А на мать составили протокол по ч. 1 ст. 184 КУоАП (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

Напомним, в Ровенской области произошла трагедия — под колесами гужевой подводы погиб 10-летний мальчик.

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