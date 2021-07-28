Жила в заброшенном доме: в Винницкой области родители "забыли" о своей несовершеннолетней дочери

Жила в заброшенном доме: в Винницкой области родители "забыли" о своей несовершеннолетней дочери

Девушка ушла из дома, и ее неделю никто не искал.

В Винницкой области разыскали 15-летнюю девушку, которая пропала еще 19 июля. Только через неделю после того, как она перестала выходить на связь, родители "вспомнили" о дочери и обратились в полицию.

Об этом сообщают в пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

Вчера, 27 июля, в Тульчинский райотдел полиции обратилась жительница поселка Томашполь и сообщила про отсутствие ее несовершеннолетней дочери. По словам женщины, ее 15-летняя дочь еще 19 июля вроде поехала к подруге в соседнее село и уже неделю не выходит на связь.

Через несколько часов правоохранители установили местонахождение девушки. Она жила в заброшенном доме в одном из сел Ямпольской территориальной общины. С девушкой полицейские провели превентивную работу и доставили ее домой.

"На родителей несовершеннолетнего, которые уклонялись от выполнения своих обязанностей и семь дней НЕ информировали правоохранителей об отсутствии ребенка, полицейские составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекс Украины об административных правонарушениях ", — отметили в полиции.

Напомним, что Орехове Запорожской области женщина устроила экзекуцию своей дочери в помещении паспортного стола. Она таскала ее за ухо, дергала, не пускала в туалет и угрожала избиением.

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