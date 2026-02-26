Жилье для героев: в Буче военные получили квартиры в ЖК Park Royal

Реклама

Две квартиры площадью 43,4 кв. м переданы в полную собственность и готовы к проживанию. Дома оборудованы мебелью и бытовой техникой, укомплектованы вещами первой необходимости, детскими игрушками и даже продуктовыми наборами. Жилье расположено в здании, введенном в эксплуатацию.

Одним из новоселов стал ветеран-танкист Валентин Алексеенко, проходивший службу в составе 3-й отдельной танковой бригады. С первых дней полномасштабного вторжения он выполнял боевые задачи в Запорожском, Донецком и других направлениях, впоследствии стал офицером. Во время службы получил тяжелое ранение и получил инвалидность I группы.

«Мне никто не давал шансов, что я выживу. Потом говорили, что буду лежать. А сегодня я хоть и на колесном кресле, но нахожусь в собственной квартире. Очень благодарен застройщику за то, что он подарил такое хорошее жилье, еще и заполнил холодильник продуктами питания, чувствуешь себя нужным», — поделился ветеран во время вручения ключей. Вместе с женой он воспитывает двоих детей дошкольного возраста.

Еще одну квартиру получил действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины Дэвид Давыдов, служащий с 2014 года. С начала полномасштабной войны он выполняет боевые задания на Северном, Южном и Юго-Восточном направлениях. В настоящее время его семья с двумя малолетними детьми находится за границей, их дом был уничтожен в начале полномасштабного вторжения.

Во время церемонии мэр Бучи Анатолий Федорук подчеркнул, что поддержка военных должна быть общей ответственностью государства и бизнеса. «Мы все обязаны нашим защитникам. Вместе с государственными программами важно, чтобы и социально ответственный бизнес приобщался к обеспечению достойных условий жизни для тех, кто защищает страну», — отметил он.

В Royal House подчеркивают, что это не первая подобная инициатива. В прошлом году жилье для военных было передано в другом столичном проекте застройщика ЖК «Новая Англия».

«Мы поддерживаем военнослужащих, которые воюют с 2014 года, потеряли жилье или сегодня негде жить. Для нас важно, чтобы они получили не просто квадратные метры, а безбарьерное пространство, в котором они смогут чувствовать себя в безопасности и комфорте. ЖК Park Royal является именно таким пространством», — отметила директор по продажам Royal House Наталья Горай.

Жилой комплекс Park Royal возводится в Буче на территории, где раньше было поле. В настоящее время здесь формируется полноценный жилищный квартал с собственной инфраструктурой. На территории идет строительство торгового центра и крупного сетевого супермаркета, часть объектов планируют открыть уже весной.

Для семей военных эти квартиры – больше чем жилье. Это возможность вернуться к мирной жизни, строить планы и ждать возвращения близких с фронта уже в собственном доме.