Жилье для военных под 3%: правительство упростило условия — но есть нюансы

єОселя

Правительство приняло решение, расширяющее возможности военнослужащих воспользоваться государственной программой льготной ипотеки "єОселя".

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По новым условиям, мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3% годовых — ранее для этой категории действовала ставка 7%. Правительство объясняет: так создаются равные условия для мобилизованных и военных, служащих по контракту.

Чтобы программа оставалась социально ориентированной, установлены лимиты на площадь жилья:

квартира – до 115,5 м²;

дом – до 125,5 м².

За время работы программы 21 864 украинские семьи уже получили собственное жилье из-за "єОселя". Сумма выданных кредитов составила 37,4 млрд грн. Среди них 6438 военных и ветеранов, которые приобрели жилье по льготным условиям.

Свириденко подчеркнула, что, несмотря на войну, украинцы продолжают инвестировать в собственный дом:

“Мы регулярно обновляем условия программы в соответствии с потребностями времени, чтобы поддержать тех, кто защищает страну”.

Оформить ипотеку по “єОселя” можно в приложении “Дія”.

Также напомним, что в Украине действует налог для землевладельцев. Но отдельные категории граждан имеют право на освобождение от уплаты земельного налога или предоставление льгот.