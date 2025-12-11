- Дата публикации
Жилье для военных под 3%: правительство упростило условия — но есть нюансы
Правительство упростило доступ военных к льготной ипотеке "єОселя". Мобилизированные смогут оформить кредиты под 3% вместо 7%.
Правительство приняло решение, расширяющее возможности военнослужащих воспользоваться государственной программой льготной ипотеки "єОселя".
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По новым условиям, мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3% годовых — ранее для этой категории действовала ставка 7%. Правительство объясняет: так создаются равные условия для мобилизованных и военных, служащих по контракту.
Чтобы программа оставалась социально ориентированной, установлены лимиты на площадь жилья:
квартира – до 115,5 м²;
дом – до 125,5 м².
За время работы программы 21 864 украинские семьи уже получили собственное жилье из-за "єОселя". Сумма выданных кредитов составила 37,4 млрд грн. Среди них 6438 военных и ветеранов, которые приобрели жилье по льготным условиям.
Свириденко подчеркнула, что, несмотря на войну, украинцы продолжают инвестировать в собственный дом:
“Мы регулярно обновляем условия программы в соответствии с потребностями времени, чтобы поддержать тех, кто защищает страну”.
Оформить ипотеку по “єОселя” можно в приложении “Дія”.
