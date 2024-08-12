Жилье, собственное дело, образовательные гранты: Зеленский анонсировал новые программы поддержки молодежи

С сентября заработает программа грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты для предпринимателей до 25 лет.

С сентября внедряется программа поддержки абитуриентов, а также заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время участия в Украинском молодежном форуме, сообщает сайт ОП.

Президент сообщил, что уже есть государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи, в частности:

" Первое . В действующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% — уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, стражей порядка и 7% годовых для других категорий.

. В действующей государственной программе "єОселя" будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10% — уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, стражей порядка и 7% годовых для других категорий. Второе . Уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет. Это создание или развитие собственного малого бизнеса. Мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут представлены нашим правительством.

. Уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет. Это создание или развитие собственного малого бизнеса. Мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первые проекты. Все детали будут представлены нашим правительством. И третье. Образование, образовательные гранты. Также с сентября заработает программа поддержки абитуриентов. Мы постепенно с правительством будем увеличивать наполненность средствами этой и других программ поддержки нашей, украинской, молодежи".

"Мы должны делать все и для того, чтобы поддержать украинские сообщества в мире – детей нашего народа, которые сейчас находятся в других странах. Это четкая задача для нашего государства, для всех уровней власти и также для общественных организаций Украины – поддерживать для нашего, украинского, цвета за рубежом образовательную и культурную связь с Украиной", – резюмировал Зеленский.

Напомним, что в Украине хотят кардинально реформировать высшее образование.

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