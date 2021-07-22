Жилье в Харькове: где и за сколько можно приобрести квартиру

Жилье в Харькове: где и за сколько можно приобрести квартиру

С начала 2021 года средняя цена за один квадратный метр в Харькове выросла на 9,5%

В Харькове выросли цены на вторичном рынке недвижимости. В среднем цена за квадратный метр повысилась более чем на 9%.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте proconsul.com.ua.

Так, с начала 2021 года средняя цена за один квадратный метр выросла на 9,5%; за год (с июня 2020 года) — на 13,1%. В июне текущего года средняя цена на жилье на вторичном рынке в Харькове составила 810 долларов США за один квадратный метр.

Динамика средней цены предложения квартир на вторичном рынке Харькова в USD/кв.м

По рейтингу бытовых районов Харькова по средней стоимости кв.м на вторичном рынке на 1 июля 2021 года Лидирует жилье вблизи станций метро "Науки", "Госпром" и вообще в центре города. Стоимость квадратного метра здесь составляет в среднем 1127 долларов. Дешевле можно купить жилье на "Основе" и вблизи аэропорта. Цена за квадратный метр здесь составляет 584 $.

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Харькова по группам бытовых районов на 01.07.2021 г..

Структура цен предложения по общей стоимости квартир

Основные тенденции вторичного рынка жилой недвижимости Харькова в 1 полугодии 2021г:

за год больше всего подорожали (+22%) 1-комнатные квартиры в центре города и в спальных районах вблизи центрв (+24%), 2-комнатные — в спальных районах города (+21%);

возросло количество квартир с ремонтом в современных домах (построенных после 2000 г.), которая в июне 2021 составила около 25%;

в целом спросом пользуются квартиры общей стоимостью до 40 тыс. USD;

основными покупателями квартир являются инвесторы, которые покупают их с целью дальнейшей перепродажи после проведения ремонта или для последующей сдачи в аренду;

стабильной остается количество покупателей квартир, которые стремятся улучшить свои жилищные условия (продают старое жилье и покупают новое)

растет количество покупателей жилья среди переселенцев с востока, которые ранее арендовали жилье и жителей Харьковской области;

скидка на торг в большинстве случаев находилась в диапазоне 5-10%;

в случае срочных продаж, а также продажи объектов, не соответствующих конъюнктуре спроса, уровень торга может достигать 15% и выше.

Напомним, что в Сети появилось предложение арендовать квартиру в историческом центре Киева по 54 600 гривен в месяц. На сегодняшний день это самая высокая цена за аренду однокомнатной квартиры в столице.

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