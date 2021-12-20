Жили без электричества и тепла: в Одесской области из семьи забрали детей

Жили без электричества и тепла: в Одесской области из семьи забрали детей

Супруги игнорировали родительские обязанности.

В городе Арциз (Одесская область) из семьи забрали малолетних детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Арцизского городского совета.

В службе по делам детей сообщили, что супруги игнорировали родительские обязанности: малыши жили в доме, где отсутствует электричество и источники тепла. Дальнейшее пребывание в семье малолетних детей угрожает их здоровью и жизни.

Решение об устройстве несовершеннолетних в государственное детское учреждение приняли сегодня, 20 декабря.

Оставила детей в лагере бездомных: горе-мать нашлась, а затем снова исчезла

Напомним, в Тернополе спасли 4-летнего мальчика, который жил в антисанитарии с агрессивным сожителем матери, который угрожал его избить.

Читайте также: