Жили без электричества и тепла: в Одесской области из семьи забрали детей

Супруги игнорировали родительские обязанности.
В городе Арциз (Одесская область) из семьи забрали малолетних детей.
Об этом сообщили в пресс-службе Арцизского городского совета.
В службе по делам детей сообщили, что супруги игнорировали родительские обязанности: малыши жили в доме, где отсутствует электричество и источники тепла. Дальнейшее пребывание в семье малолетних детей угрожает их здоровью и жизни.
Решение об устройстве несовершеннолетних в государственное детское учреждение приняли сегодня, 20 декабря.
Напомним, в Тернополе спасли 4-летнего мальчика, который жил в антисанитарии с агрессивным сожителем матери, который угрожал его избить.
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