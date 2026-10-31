Жили как в ловушке и ждали спасения: Лубинец рассказал истории людей, эвакуированных из Олешек

Эвакуированные из Олешек люди рассказали ужасные истории, как они ждали спасения / © скриншот с видео

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Гуманитарная миссия по спасению гражданских из оккупированных Олешек в Херсонской области завершилась успешно. Люди пересекли границу и теперь находятся в безопасности. По словам омбудсмана, за каждым эвакуированным человеком стоит отдельная история длительного ожидания, страха и борьбы за жизнь.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Кого удалось спасти из оккупированных Олешек

Старшему человеку, которого удалось вывезти из города, — 94 года. Самой молодой — чуть больше года. Одна из эвакуированных женщин 1 ноября отметит 49-летие — и на этот раз встретит свой день рождения уже в безопасности.

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Вместе с жителями Олешек удалось вывезти и домашних любимцев. Среди спасенных животных — собаки, коты, попугай и даже енот.

«Хочу рассказать несколько историй людей, ради которых мы прошли этот сложный путь», — написал Лубинец.

Истории людей, переживших российские атаки

Одна из семей фактически выживала в разрушенном обстреле дома в Олешках. Отец из-за состояния здоровья не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, поскольку лестница была разрушена. Люди оказались в ловушке, отрезанные от доступа к пище и воде.

После эвакуации самое страшное для этой семьи осталось позади.

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Еще одна история — мужчина, родившийся в Олешках и переживший 16 атак российских дронов и четыре ракетных попадания в собственный дом. Один из взрывов произошел примерно в метре от стены его дома. Несмотря на все пережитое, он дождался возможности покинуть оккупированный город.

Как удалось провести гуманитарную миссию

По словам Лубинца, спасению людей предшествовали сложные переговоры, договоренности о режиме тишины, подготовка маршрутов и доставка гуманитарной помощи непосредственно в Олешки. Параллельно был организован выезд гражданского населения.

Омбудсман поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие и непосредственное участие в координации гуманитарной миссии. Также он отметил поддержку президента Украины Владимира Зеленского, Давида Арахамии и договоренности с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой.

Отдельную благодарность Лубинец выразил Силам обороны Украины за соблюдение достигнутых договоренностей и обеспечение возможности проведения операции.

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По его словам, режим тишины будет действовать до 1 ноября, 22:59. Омбудсман назвал его самым длинным с 2022 года, которого придерживаются обе стороны.

Он подчеркнул, что опыт гуманитарной миссии в Олешках не должен остаться единичным случаем. По его убеждению, наработанный механизм может стать основой спасения людей во время других гуманитарных кризисов.

Дата публикации 15:54, 31.10.26 Количество просмотров 2 Жителей оккупированных Олешек удалось спасти: самому старшему — 94 года

Гуманитарная миссия в Олешках — что предшествовало спасению людей

Договоренности о локальном режиме тишины позволили организовать доставку помощи и выезд гражданских из города. 30 октября в Олешках начался основной этап гуманитарной миссии: в населенный пункт доставили продукты и другие необходимые вещи, а для эвакуации подготовили автобусы.

До начала операции жители оказались в очень сложных условиях. Из-за блокады и заминированных дорог город фактически остался без поставки продуктов, воды и газа. В репортаже ТСН журналисты рассказывали, как олешковцы выживали без пищи и воды и подвергались опасности даже при попытках достать продукты.

После выезда из оккупации людей ждал длительный маршрут через Россию и Беларусь, а на украинской границе подготовили палатки, медицинские пункты, горячую еду и помощь детям и домашним животным. Еще до завершения операции ТСН сообщал, как готовили встречу эвакуированных на границе и помощь возвращавшимся после длительного пребывания в оккупации.

Дата публикации 14:26, 31.10.26 Количество просмотров 3 В путь! Скорые с жителями Олешек уже едут в Украину! ТСН в прямом эфире с границы

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