Жили в антисанитарии и подвергались насилию: в Харькове у отца забрали сына и дочь

Жили в антисанитарии и подвергались насилию: в Харькове у отца забрали сына и дочь

Подростков передали тете, которая согласилась за ними ухаживать.

В Харькове стражи порядка забрали из семьи двоих подростков. Они жили с отцом, который пьет и колотит их.

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Об этом сообщает пресс-служба Харьковской области.

В Харькове правоохранители повторно посетили семью, в которой проживают два подростка и проверили условия пребывания детей.

По информации полиции, что 48-летний мужчина долгое время злоупотребляет алкогольными напитками, становится агрессивным, бьет детей и совершает в отношении них психологическое насилие.

"Полицейские составили два админпротокола по ст. несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях по ст. 184 (неисполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанности по воспитанию детей) и два протокола по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, неисполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) Кодекса Украины об административных правонарушениях", — сообщили в полиции.

14-летнюю девочку и 12-летнего мальчика правоохранители передали родной тете, которая обязалась помочь подросткам.

Напомним, ранее полиция Харькова получила сообщение от мужчины, который пожаловался, что его бьет его сын. Вызов не подтвердился. По адресу находился 48-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и двое несовершеннолетних детей 12 и 14 лет.

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